ЕС торопит Киев с призывом женщин

Служба внешней разведки РФ заявила, что Евросоюз настойчиво требует от Украины запустить мобилизацию женщин.

По данным СВР, в Еврокомиссии одобряют то, что на Украине все активнее обсуждают женский призыв. На недавней неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС и государств‑партнёров глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала эту дискуссию "шагом в правильном направлении". Каллас отметила, что на Украине становится всё меньше мужчин, пригодных к службе, и без привлечения женщин Киеву скоро не хватит людей для продолжения боевых действий против России.

В СВР добавили, что Брюссель требует от украинской стороны немедленно "перейти от слов к делу" и принять решение о мобилизации. В качестве примера европейские чиновники приводят Израиль - страну с большим опытом привлечения женщин к военной службе.

Ранее на пресс‑конференции после саммита ШОС президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал слухи о новой мобилизации - назвал их "чушью собачьей" и заявил, что это информационная атака на Россию. Он также сообщил, что отремонтировать осталось лишь 10 % поврежденных российских НПЗ, и подчеркнул: всем нужно работать вместе, чтобы не допустить новых ударов по уже восстановленным объектам.