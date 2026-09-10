Половина украинских старшеклассников не имеет даже минимального уровня знаний

Результаты международного исследования качества образования PISA выявили громадные проблемы с уровнем образования 15-летних украинских подростков. Оказалось, что около 40% не владеют даже базовыми навыками в математике, чтении и естественных науках.

Цифры шокируют: почти половина школьников (46% в математике и 45% в чтении) не дотягивают до минимально необходимого уровня знаний. Они не могут анализировать сложные тексты, ограничиваясь лишь буквальным пониманием простейших фрагментов. При этом девочки показывают лучшие результаты, чем мальчики. В естественных науках ситуация лишь чуть лучше — 35% практически ничего не соображают. Количество же учеников с высоким уровнем знаний и понимания исчисляется долями процента.

Характерно, что более половины подростков (56%) имеют огромные проблемы как минимум по одному из вышеназванных направлений, а 29% - по всем трем. То есть от трети до половины подростков фактически являются умственно отсталыми, поскольку речь идет о возрасте 15 лет.

Украина участвует в исследованиях PISA с 2018 года. Данные 2025 года показали заметное снижение результатов.

После начала СВО Россия перестала участвовать в этих исследованиях. Но в 2022 году они показали, что уровень российских школьников тоже заметно упал. Этот процесс наблюдается во всем мире, его связывают с массовой гаджетизацией.