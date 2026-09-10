Роспатент защитит покупателей на маркетплейсах от контрафакта

Роспатент запустил инструмент, который поможет бороться с подделками на онлайн‑площадках. Об этом рассказал глава ведомства Юрий Зубов на встрече с премьер‑министром Михаилом Мишустиным.

"Разработали механизм, который позволяет проверять карточки товаров на маркетплейсах на предмет прав интеллектуальной собственности", - пояснил Зубов.

Система начнет работать 1 марта 2027 года.

Как это будет работать: маркетплейсы сами в автоматическом режиме станут запрашивать данные из единого реестра Роспатента. Они проверят и продавца, и товары - убедятся, что у него есть исключительные права на продукцию. Так покупатели смогут быть уверены, что приобретают легальный товар.

По словам Зубова, главная задача системы - защитить людей от подделок и сделать онлайн‑покупки прозрачнее.

Ранее Союз продавцов маркетплейсов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой взять под контроль задержки выплат продавцам Wildberries. Президент СПМ Андрей Пасынков отправил письмо 3 сентября - речь идет о деньгах за товары, которые покупатели получили в период с 27 июля по 2 августа 2026 года.