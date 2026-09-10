Гособвинение запросило от 3 до 9 лет для фигурантов дела о взрыве газа в доме Нижнего Тагила

Гособвинение запросило для обвиняемых в взрыве газа в доме на Сибирской в Нижнем Тагиле, где погибли пять взрослых и шесть детей, от 3 до 9 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сегодня в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила стартовали судебные прения по уголовному делу в отношении троих сотрудников АО "ГАЗЭКС" и местной жительницы. Первых обвиняют по:

ч. 3 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц";

ст. 168 УК РФ "Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере".

Собственницу квартиры, где и произошел взрыв, по:

по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам";

ч. 1 ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности";

ст. 168 УК РФ "Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере".

Обвинение предоставило доказательства, что с августа 2019-го по август 2024 года собственница квартиры во время ремонта замуровала в стену газовый шланг, из-за чего доступ к нему был ограничен. Более того, она ушла из дома, более чем на 24 часа оставив кран на опусках к газоиспользующему оборудованию открытым.

24 июня 2024 года двое слесарей АО "ГАЗЭКС" проигнорировали проблему: не проверили газовое оборудование в квартире, наличие тяги в вентиляционных каналах и не стали отключать подачу газа в квартире. При этом, один их слесарей в нарушение ГОСТ единолично провел опрессовку газопровода.

В свою очередь, мастер службы внутридомового газового оборудования в доме при производстве работ не присутствовал, работу слесарей и ее результаты не проконтролировал, но подписал заключение о выполнении работ в полном объеме.

1 августа в доме произошел взрыв газа, который снес два подъезда и унес жизни 11 человек. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести, многие потеряли свое имущество. Кроме того, дом пришлось снести, а жильцам переезжать.

В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года. В связи с этим, обвинение попросило суд признать обвиняемых виновными по ч. 1 ст. 118 УК РФ и ст. 168 УК РФ, но освободить от отбывания наказания.

При этом, обвинение потребовало признать двоих слесарей и мастера АО "ГАЗЭКС" виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ и назначить им 9 лет исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по техническому обслуживанию газопровода и газового оборудования жилых зданий на срок 3 года каждому.

Собственницу квартиры также просят признать виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Прения сторон продолжатся, в них выступят адвокаты подсудимых.