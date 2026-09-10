Пожар в заповеднике "Оренбургский": выгорело 4,5 тысячи гектаров степи

В заповедниках Оренбуржья бушевал крупный ландшафтный пожар. Он охватил участок "Буртинская степь" в заповеднике "Оренбургский" и уничтожил 4500 гектаров - это больше 10% от всей площади заповедника (38 191 гектар), сообщает объединенная дирекция государственных природных заповедников региона в соцсети.

Огонь полностью сжег экологическую тропу "Где живет бобр": пропали смотровые площадки, информационные стенды и вся инфраструктура.

Сейчас пожарные остановили распространение огня - угрозу для соседних участков сняли, ситуация под контролем. В дирекции заповедников называют этот пожар одним из самых масштабных за последние годы. Специалисты предупреждают: чтобы степная экосистема пришла в норму, потребуются долгие годы.

На тушение выезжали больше 260 спасателей, 60 единиц техники и была применена авиация. В МЧС отмечают, что работать мешал сильный ветер - он быстро гнал пламя и усложнял борьбу с огнем.

Ранее в горных лесах под Новороссийском возникли три очага пожара на площади 4,7 гектара - возгорания начались из-за обломков беспилотников, которые атаковали город вечером 8 сентября и в ночь на 9 сентября. В Восточном районе и у хутора Дюрсо огонь уже локализовали: спасатели проливают грунт, угрозы распространения нет.