28 человек пострадали при атаке набережной безэкипажными катерами в Сочи

До 28 выросло число пострадавших при атаке безэкипажных катеров (БЭК) на Сочи, среди них - двое детей. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

В больнице остаются трое взрослых и один ребенок. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что после атаки 9 сентября на набережной города началось возгорание.

Утром 10 сентября мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил, что угроза атаки беспилотных катеров продолжает действовать. Он попросил жителей и гостей города воздержаться от посещения пляжей и набережных. Позже угроза была снята.