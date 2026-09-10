Трамп предупредил американцев об "аде", если победят демократы

Если на промежуточных выборах в конгресс в ноябре победят демократы, в стране наступит "настоящий ад". Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на съезде Республиканской партии в Далласе.

Трамп призвал рассматривать предстоящее голосование как референдум по его собственной кандидатуре. По его словам, проигрыш республиканцев обернется для американцев потерей налоговых преференций, крахом системы безопасности и утратой контроля над государственными границами. Текущий момент является поворотным. При этом рейтинг Трампа не более 35%.

В случае сохранения республиканцами контроля над обеими палатами конгресса Трамп пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США по 5 тыс. долларов. Эти выплаты он предложил назвать "дивидендами Трампа", которые будто бы стали возможны благодаря успехам американской экономики.

Впрочем, шансы республиканцев невелики: они почти наверняка теряют контроль над палатой представителей. В сенате шансы повыше, но сохранить контроль над верхней палатой будет очень трудно.

Американист Малек Дудаков пишет, что команда Трампа начинает морально смиряться с тем, что их разгромят. Но метания Белого дома в торговой сфере и вокруг Ирана рискуют привести к тому, что болезненное поражение может превратиться в разгром исторических масштабов. В самой Республиканской партии многие недовольны Трампом.