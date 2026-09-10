12 Сентября 2026
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Армия и ВПК Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Фото: Накануне.RU

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Свердловской областью

Свердловская область, а также ХМАО-Югра и ЯНАО оказались в списке регионов, над которыми вчера днем дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены украинские беспилотники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Каких-либо других подробностей не разглашается. Сколько именно БПЛА было сбито над каждым из регионов УрФО также не сообщают. Известно лишь общее количество беспилотников самолетного типа, уничтоженных над российскими территориями - 108.

В писок территорий также попали: Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тульская области, Московский регион, Республика Башкортостан, Республика Крым, Республика Татарстан, Краснодарский край и акватория Черного моря.

Напомним, что вчера беспилотники долетели до северных регионов Урала - режим беспилотной опасности вводился в Тюменской области и в Югре, Росавиация ограничивала работу аэропортов Сургута, Ханты-Мансийска, Игрима, Нягани, Советского, Урая, Надыма. В Югре впервые вводился режим готовности к атаке БПЛА.

Кроме того, была предпринята попытка атаковать один из промышленных объектов Нового Уренгоя (Ямал). В результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса.

В Свердловской области вчера утром также был объявлен режим беспилотной опасности - обошлось без последствий. На прошлой неделе, 31 августа в результате атаки БПЛА в Екатеринбурге были повреждены три многоквартирных дома.

Теги: Минобороны, ПВО, БПЛА


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