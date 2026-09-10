В Нижнем Тагиле "накрыли" бордель с БДСМ под видом спа-салона

В Нижнем Тагиле в подвале пятиэтажного дома обнаружили бордель с шестами для стриптиза и БДСМ-комнатой, маскирующийся под массажный салон. О том, как полиция "накрыла" очередную проституточную на Урале в своих соцсетях рассказал член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

По его словам, вход находился прямо возле подъездов. Внутри же было огромное помещение с несколькими комнатами, в каждой из которых были шесты для стриптиза, джакузи и кровати, а также "черный" выход на случай облав. В подсобках хранились ящики с алкоголем и коробки с презервативами, а одна из комнат и вовсе была оборудована под оказания БДСМ-услуг.

При этом, на ресепшне клиентов просили подписать согласие о том, что они не в праве требовать каких-либо сексуальных контактов от сотрудниц "массажного" салона. Но, как оказалось, ничего другого кроме оказания интим-услуг девушки и не умели.

"Ни о каком массаже речи не шло. О том, что это бордель, а никакой не спа-салон говорил и интерьерах в комнатах. Да и массажистки там не прячут лица и не укутываются в простыни при виде полицейских. В этом же салоне был и алкоголь, и шесты, и презервативы", - написал Чукреев.

Бойцы ППСП и следственно-оперативная группа отдела полиции №16 изъяли наличные денежные средства и бухгалтерию салона. Работающих там девушек опросили и доставили в дежурную часть. Следующим шагом станет возбуждение уголовного дела в отношении владельцев борделя.