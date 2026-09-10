Художника-постановщика сериала "Ликвидация" арестовали по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал художника-постановщика сериала "Ликвидация" Александра Кондратова по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Мосгорсуд признал законным арест фигуранта.

Кондратов был задержан в мае по административному делу о мелком хулиганстве. Тогда ему назначили 15 суток ареста. С тех пор Кондратова неоднократно арестовывали по административным делам, а позже возбудили уже уголовное.

Ранее журналистку Дарью Шипачеву приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поэтому подробности обвинения не известны.