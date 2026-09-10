В "Т Плюс" утверждают, что компания обеспечит потребителям нормативное качество горячей воды

«Т Плюс», следуя нормам законодательства и практике клиентоориентированности, разослал УК и ТСЖ извещение об изменении нормативов по некоторым параметрам качества горячей воды. Изменение не приведёт к ухудшению потребительских свойств воды, утверждают в пресс-службе компании.

Новые нормативы временно установило Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

На период до конца 2032 года допускается незначительное повышение содержания железа с 0,3 мг до 0,42 мг и небольшое изменение цветности. В компании поясняют, что это не означает, что горячая вода станет грязной или непригодной для использования в быту, её качество по-прежнему будет соответствовать всем санитарным нормам.

Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области провёл экспертизу и выдал заключение, что изменения нормативов не представляют риска для здоровья. Со своей стороны, специалисты «Т Плюс» также регулярно отбирают пробы воды и контролируют все показатели.