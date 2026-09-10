Банки и МФО будут сообщать о кредитах через "Госуслуги"

Банки и микрофинансовые организации обязаны в течение часа сообщать клиенту через портал "Госуслуги" о том, что от его имени подписали кредитный договор. Закон вступит в силу с 1 октября 2027 года. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Новый закон должен защитить людей от мошенников, которые оформляют займы по чужим документам. Теперь каждый россиянин сможет быстро отказаться от подозрительного кредита.

По словам депутата, к нему на приемы приходят люди, которые узнают о долгах на свое имя только тогда, когда к ним приходят судебные приставы. Мошенники берут займы по украденному паспорту, а человек годами доказывает, что денег не брал.

"Новый закон ломает эту схему. С 1 октября 2027 года банк или МФО обязаны в течение часа после подписания договора отправить уведомление в личный кабинет на "Госуслугах". Вы узнаете о любом кредите на свое имя в тот же день и сможете отозвать его", - сказал Свищев.

В уведомлении укажут, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если человек не брал заем, у него есть пять рабочих дней, чтобы заявить об этом в банк или МФО и отказаться от договора.

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