В Сочи из-за атаки БЭК произошел пожар на набережной, пострадали 8 человек

Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров (БЭК) на набережную в Сочи увеличилось до 8 человек. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Пять человек доставили в больницы, еще троим оказали необходимую помощь на месте. Изначально поступала информация об одном раненом.

Атака БЭК произошла вечером 9 сентября. По данным оперштаба, частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. Сообщалось также, что в результате атаки на набережной начался пожар.

Утром 10 сентября мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил, что угроза атаки беспилотных катеров в Сочи продолжает действовать. Он попросил жителей и гостей города воздержаться от посещения пляжей и набережных.