Уральские пенсионеры перевели мошенникам миллионы на "счет в Счетной палате"

На Среднем Урале пенсионеры потеряли более 2,5 млн рублей из‑за телефонных мошенников. В полиции возбудили уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в ОМВД "Туринский", жертвой аферистов стала пожилая супружеская пара. Как выяснили полицейские, злоумышленники действовали по отработанной схеме: представились "дознавателем" и обвинили женщину в финансовой помощи ВСУ, предложив "обезопасить" свои сбережения переводом на "счет в Счетной палате".

Обманутые пенсионеры дважды снимали крупные суммы и передавали наличные так называемому "курьеру", следуя инструкциям по телефону. Мошенники требовали полной секретности и придумывали для банка все разные легенды: например, "покупка жилья" или "улучшение жилищных условий".

Однако третья попытка перевода сорвалась: сотрудница банка заподозрила неладное и вызвала полицию. Там возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее свердловские полицейские отметили тревожную тенденцию: за последнее время большое количество жителей региона стали жертвами мошенников при попытке приобрести автомобиль через интернет.