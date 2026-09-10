Самолеты не смогли приземлиться в "Кольцово" сегодня утром из-за сильного тумана

Сильный утренний туман, накрывший Екатеринбург, внес коррективы в расписание местного аэропорта "Кольцово". Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, самолетам из Новосибирска, Калининграда и Санкт-Петербурга пришлось уйти на запасные аэродромы - в Омск и Уфу.

"Наш аэропорт продолжает работу, однако текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание авиакомпаний", - говорится в сообщении.

Помимо этого, как минимум 13 рейсов из "Кольцово" были перенесены, а один и вовсе отменен, следует из онлайн-табло аэропорта. Задержка составляет от 50 минут до 20 часов. Позднее на 4-5 часов прибудут и рейсы из Москвы, Калининграда, Новосибирска, Томка, Стамбула и Баку.

Уральская транспортная прокуратура также организовала надзорные мероприятия на предмет соблюдения прав пассажиров и получение ими полагающихся услуг. В случае нарушения прав граждане могут оставить обращение на электронной платформе или обратиться к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону: 8-922-120-60-50.