ФСБ: Киев планировал теракт против посла Великобритании в Москве

ФСБ сообщила о задержании агента Службы безопасности Украины, сотрудника организации, осуществляющей охрану посольства Великобритании в Москве.

По данным ведомства, задержанный собирал сведения о британских дипломатах и системе обеспечения безопасности посольства по заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного под псевдонимом "Апостол Дмитрий".

Полученные данные Киев планировал использовать для терактов против посла Британии в Москве и других дипломатов, добавил в ФСБ. Ответственность за атаки киевский режим хотел возложить на Москву, чтобы втянуть Великобританию в прямой вооруженный конфликт с Россией, а также получить дополнительные вооружения.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о госизмене.