Самолет Зеленского чуть не сбил дрон - премьер Норвегии

Самолет Зеленского чуть не сбил дрон при вылете из Молдавии в Осло, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

В аппарате премьер-министра пояснили, что из-за активности дронов в молдавском небе график полета пришлось экстренно корректировать. При этом не сказано, насколько близко был дрон от самолета.

О сложностях с вылетом Зеленского упомянул и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он подтвердил, что Зеленский лично делился деталями произошедшего во время их встречи 8 сентября. Сам приезд его в Норвегию был окутан тайной: власти страны до последнего скрывали его участие в траурной церемонии прощания с умершим на прошлой неделе королем Харальдом V из соображений безопасности.

Зеленский прибыл в Норвегию 8 сентября. Основной целью визита, помимо участия в похоронах, называются переговоры о расширении военной поддержки. Стёре подчеркнул, что в преддверии зимнего периода Киев остро нуждается в усилении систем ПВО, что станет ключевым пунктом повестки встречи.

Норвегия является сравнительно небольшой, но одной из наиболее активно помогающих киевскому режиму стран. К началу 2026 года Норвегия передала Киеву военную помощь на сумму около 10 млрд долларов, по итогам текущего года ожидается еще около 7 млрд, сообщил ранее посол России в Осло Николай Корчунов.