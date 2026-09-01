Путин предложил Пашиняну спросить народ Армении и закрыть тему с членством Армении в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну спросить народ Армении и закрыть тему с членством Армении в ЕАЭС или вступлением в Евросоюз.

Российский лидер в понедельник прилетел в Киргизию на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во вторник Путин провел ряд двусторонних встреч в том числе с Пашиняном.

"Согласен с тем, что всегда должен быть у народа выбор. Ну так сделайте его, и закроем тему, вот и все. Сейчас самое простое - это обратиться к людям, спросить, вы что хотите - так или так? И все", - приводят его слова РИА Новости.

Парламент Армении в марте 2025 года принял закон "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз". При этом Пашинян ранее признавал, что принятие закона само по себе не означает возможности вступления страны в ЕС и что для этого потребуются официальная заявка, получение статуса кандидата, согласие стран Евросоюза и одобрение граждан Армении.