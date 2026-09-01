Захарова: Германия получит достойный ответ на решение закрыть Русский дом в Берлине

Германия получит достойный ответ на решение закрыть Русский дом в Берлине и генконсульство РФ в Бонне, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

"И Русский дом, и наше генконсульство в Бонне давно не давали правящей верхушке покоя. Теперь придумали повод. Ну что ж - получат достойный ответ", - подчеркнула она.

Захарова добавила, что "под абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом Берлин в очередной раз пошел на обострение двусторонних отношений". "Как водится, никаких сколь либо убедительных и серьезных доказательств не предъявлено. Их просто нет и быть не может!" - продолжила дипломат.

"Придумали повод. При этом сам Берлин полностью замаран как разжиганием украинского конфликта, так и участием в терактах против мирных жителей. Русский дом давно им не давал покоя. Поэтому искали, за что зацепиться. На все антироссийские решения Москва даст ответ", - подчеркнула она.

1 сентября правительство ФРГ официально возложило ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле на Россию и объявило о контрмерах. Посольство РФ в Берлине ранее назвало инцидент наспех состряпанной провокацией, отметив, что она "служит исключительно целям Киева и милитаристского крыла европейского политического класса"

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что правительство Германии приняло решение денонсировать соглашение о деятельности Русского дома в Берлине из-за инцидента с БПЛА, а также закрыть генеральное консульство России в Бонне с 18 сентября. Власти Германии также ужесточат контроль при въезде в страну для граждан России.