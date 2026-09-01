В Астрахани Каспийскому институту морского и речного транспорта им. генерал-адмирала Апраксина присвоен статус академии

Соответствующее дополнение к уставу подписали губернатор Игорь Бабушкин и директор учебного заведения Ольга Карташова. Каспийский институт морского и речного транспорта им. генерал-адмирала Ф.М. Апраксина-филиал Волжского государственного университета водного транспорта — это единый образовательный комплекс на Нижней Волге, который готовит специалистов со средним и высшим профессиональным образованием для водного транспорта. Сегодня в нём обучаются более четырех тысяч курсантов и студентов. Особое значение это решение имеет в контексте развития международного транспортного коридора «Север — Юг», где Астраханская область играет роль важнейшего логистического центра.

«Каспийский институт морского и речного транспорта — одно из крупнейших в России профильных образовательных учреждений. Здесь обучаются будущие капитаны, судовые энергетики, механики и другие высококлассные специалисты. Принятое Правительством Российской Федерации решение о создании самостоятельного учреждения высшего образования — Каспийской академии морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина — имеет большое значение и для отрасли, и для Астраханской области», — отметил Игорь Бабушкин.

Новый статус открывает перед вузом дополнительные возможности для развития научной деятельности, участия в федеральных программах и грантовых конкурсах, укрепления материально-технической базы, а также совершенствования подготовки кадров для одной из ключевых отраслей экономики.