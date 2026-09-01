В селе Фунтово Астраханской области в школе имени Махтумкули Фраги прошел праздник «Здравствуй, школа!»

В День знаний в новый учебный год шагнули 229 учеников школы имени Махтумкули Фраги села Фунтово Приволжского района Астраханской области. Для шестнадцати первоклассников и их родителей это был первый школьный праздник. Для школы он стал двойным — впервые ее порог переступили девять десятиклассников.

Традиционная первая школьная линейка началась с церемонии поднятия Государственного флага РФ и исполнения Государственного гимна нашей страны и Гимна Астраханской области.

С приветственной речью к собравшимся обратился министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков.

«Учебный год — это не просто занятия и экзамены, это уникальная возможность узнать что-то новое, открыть в себе скрытые таланты, — отметил он. — Ваша школа, носящая имя поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги, была подарена Астраханской области партнёрами и друзьями из Туркменистана, и об этом мы всегда будем помнить».

С началом нового учебного года учащихся, учителей и родителей также поздравили заместитель начальника управления муниципального имущества администрации Приволжского муниципального района Анфиса Финникова, директор школы имени Махтумкули Фраги Оксана Юсупова и председатель совета депутатов муниципального образования «Фунтовский сельсовет» Русалина Саитбаева.

В ответ на поздравления первоклассники прочитали стихотворения. Трогательным моментом также стал совместный танец девятиклассников и первоклассников.

После торжественной части ученик 9 класса Фаиль Юсупов и ученица 1 класса Регина Юсупова дали первый школьный звонок в этом учебном году. Собравшиеся проводили дружными аплодисментами малышей-первоклассников до дверей школы — на первый в их жизни урок.