Президент России Владимир Путин встретился в Бишкеке с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Президент России Владимир Путин встретился в Бишкеке с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщают РИА Новости.

Российский лидер в понедельник прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС. На полях мероприятия Путин проводит серию двухсторонних встреч.

Путин встретился с Пашиняном в государственной резиденции "Ала-Арча".

Беседа Путина и Пашиняна будет проходить на фоне массовых арестов лидеров армянской оппозиции, которые выступали за активизацию традиционного добрососедства между РФ и Арменией.

Во встрече с российской стороны принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, глава министерства энергетики Сергей Цивилев, глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.