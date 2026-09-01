Астраханская школа официально получила право носить имя Героя России Юрия Важенина

Первый звонок прозвенел сегодня для тысячи астраханских ребят. Одна из торжественных линеек прошла в школе поселка Кирпичного завода №1 Приволжского района. С 1 сентября это учреждение официально носит имя Героя Российской Федерации, астраханца Юрия Важенина. Мемориальную доску открыл губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава муниципалитета Елена Сафронова.





«Сегодня этот день волнительный для многих астраханских семей, родителей, педагогов и особенно для тех, кто первый раз сядет за парты.

Сегодня в вашей школе произошло важное событие: ей присвоили имя Героя России Юрия Важенина. Пусть успехи в учебе и добрые дела станут искренней благодарностью и памятью о подвиге нашего земляка», — обратился к участникам мероприятия Игорь Бабушкин.

Юрий Важенин удостоен медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации за мужество, самоотверженность и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. В марте–мае 2026 года в районе Константиновки он в составе штурмовой группы неоднократно участвовал в боях, уничтожал живую силу противника, точки запуска FPV-дронов и обеспечивал продвижение подразделений.





На протяжении нескольких месяцев Юрий Важенин удерживал боевые позиции, доставлял боеприпасы и провизию, эвакуировал раненых и оказывал им первую помощь. Благодаря его отваге были отражены десятки контратак противника, уничтожены беспилотники и захвачены новые огневые точки. Гвардии рядовой Юрий Важенин, прикрывая раненых сослуживцев, погиб 28 июля этого года.