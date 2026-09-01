Жители Курской области смогут получить до миллиона рублей за утраченный из-за вторжения ВСУ транспорт

В приграничных районах Курской области утвержден порядок выплаты компенсаций за транспорт, утраченный жителями во время вторжения ВСУ. Как сообщил глава региона Александр Хинштейн, соответствующее постановление приняло правительство России после обращения к президенту, передает корреспондент Накануне.RU.

Из резервного фонда выделено почти 2,5 млрд рублей на компенсацию утерянных автомобилей. Речь идёт о машинах, которые были именно утрачены, а не повреждены, после 6 августа 2024 года. Размер выплаты будет определён по результатам оценки стоимости автомобиля в исправном состоянии.

Владельцы мотоциклов категорий "L3" и "А" смогут получить до 350 тыс. рублей. За транспорт категорий "М1", "М1G", "N1", "N1G" и "В" предусмотрена компенсация до 1 млн рублей. Выплата однократная, положена на одно транспортное средство владельцам, зарегистрированным на момент вторжения на территории девяти отселённых муниципалитетов.

Заявления на компенсацию будут принимать в МФЦ, о дате начала приёма документов сообщат дополнительно. Отдельный порядок разрабатывается для тех, чей транспорт пострадал от обстрелов ВСУ за пределами девяти приграничных районов. Средства на ремонт таких машин пока выплачиваются за счёт муниципалитетов.