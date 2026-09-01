02 Сентября 2026
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Политика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в День знаний напутствовал первокурсников КубГАУ

Праздничное собрание, посвященное Дню знаний, состоялось в Музыкальном театре Краснодара. Поздравить преподавателей и студентов университета прибыли председатель ЗСК Юрий Бурлачко, а также председатель аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко, председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко, руководитель краевого департамента ветеринарии Роман Кривонос.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Обращаясь к участникам мероприятия, ректор КубГАУ, академик РАН, заместитель председателя ЗСК Александр Трубилин отметил, что в этом году в вуз поступило рекордное количество заявлений – более 80 тысяч.

«Кто-то из вас с волнением думает о первых лекциях, новых знакомствах, кто-то строит планы на ближайшие годы. Но очень важно использовать это время с максимальной пользой, получить уникальные знания, найти единомышленников, заложить основу своего профессионального будущего. Используйте все возможности, которые дает университет. Не бойтесь, пробуйте себя в том, что сегодня может показаться сложным. Пробуйте себя в самых разных направлениях. И тогда время, проведенное в университете, будет насыщенным и интересным», - сказал Александр Трубилин.

С напутствием к первокурсникам и студентам выступил руководитель краевого парламента Юрий Бурлачко.

Он отметил, что сегодня в непростое время, в условиях новых вызовов агрообразование приобретает особую актуальность. В экономике задан вектор на импортозамещение. Указом Президента России Владимира Путина утверждена Доктрина продовольственной безопасности, которая будет реализовываться, в том числе и усилиями сегодняшних первокурсников КубГАУ. По мнению председателя ЗСК, именно сидящие в зале в будущем будут определять вектор развития аграрного сектора, который составляет основу экономики Кубани.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

«За время существования университета не раз менялось его название. Но неизменным всегда оставалось качество образования. Здесь работают преподаватели и ученые высочайшего уровня. И благодаря их усилиям вы станете настоящими профессионалами, займете свое достойное место в обществе», - сказал Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК также поблагодарил ректора и всю команду университета за усилия, прилагаемые для развития вуза.

Алексей Черненко также высказал пожелания первокурсникам, чтобы они обрели себя в жизни и профессии.

В завершении мероприятия состоялась церемония вручения студентами старших курсов первокурсникам символических зачетной книжки, студенческого билета и ключа знаний. Со сцены также прозвучала клятва первокурсника и гимн студентов «Гаудеамус». Завершилась программа творческими номерами студенческих коллективов вуза.

Теги: юрий бурлачко, зск, КубГАУ, первокурсники, студенты, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


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