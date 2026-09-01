02 Сентября 2026
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Образование Челябинская область
Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Алексей Текслер в День знаний отметил значимость труда педагогов: Это больше, чем просто работа, это служение!

В День знаний 2026 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в школе № 68 имени Героя России Евгения Родионова, а затем посетил Южно-Уральский государственный технический колледж — одно из старейших и крупнейших учреждений среднего профессионального образования региона.

Школа №68 - это образовательный комплекс, который объединяет сразу четыре здания и разные направления подготовки: от кадетского образования и обучения операторов БПЛА до специальных программ для школьников.

День знаний(2026)|Фото: Накануне.RU

Перед началом осмотра школы Алексей Текслер вместе с Любовью Родионовой, матерью Героя России Евгения Родионова, возложил цветы к памятнику выпускнику школы. Евгений Родионов окончил школу № 68 в 1983 году, служил в ВДВ и погиб в 1996 году в бою у Шатоя. Его имя для школы – символ мужества, верности Отечеству и пример для подрастающего поколения.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Затем губернатор осмотрел обновленный основной корпус школы. Здесь в течение двух лет велись ремонтные работы во всех четырех зданиях образовательного комплекса. В результате обновлены учебные кабинеты, спортивные залы, библиотека, музей, медиацентр и иные пространства.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

В новом учебном году более 3 тысяч школьников будут посещать образовательное учреждение. В основном корпусе обучаются ученики 5–11 классов, функционируют предпрофильные и профильные классы. В одном из филиалов образовательного комплекса организовано кадетское образование и подготовка школьников к сборке и пилотированию беспилотных летательных аппаратов. Обучение проводится в рамках федерального проекта «Кадры для БПЛА» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Второй филиал предназначен для начального образования, третий – для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

В ходе торжественной линейки, посвященной 1 сентября, Алексей Текслер поздравил школьников, их родителей и учителей.

«От всей души поздравляю вас с Днем знаний, с началом нового учебного года. 1 сентября – это всегда волнительный день, особенно для наших первоклашек. Для них начинается совершенно новый, удивительный мир школьной жизни. А для выпускников это самый ответственный год – впереди экзамены, выбор будущей профессии и поступление в вуз. Желаю вам успехов, удачи, хороших оценок и чтобы все получилось», - сказал губернатор Южного Урала.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Он также отметил особую роль школы в патриотическом воспитании и поблагодарил Любовь Родионову за вклад в сохранение памяти о ее сыне, Герое России Евгении Родионове.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Отдельно глава региона поблагодарил педагогов: «Педагог, учитель – это важнейшая профессия и больше, чем просто работа. Это, безусловно, служение. Искренний поклон вам за это», - сказал Алексей Текслер.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Отметим, что 1 сентября особые слова благодарности в адрес учителей звучали во всех челябинских школах и образовательных учреждениях.

Так, спикер регионального парламента Южного Урала Олег Гербер, принимая участие в торжественной линейке в гимназии № 63 Челябинска посоветовал ученикам ценить школьные годы, так как именно в этот период закладывается характер человека, всё его мировоззрение.

«С учителя начинается всё в нашей жизни С учителя начинается всё в нашей жизни. Кем бы мы ни были, мы можем быть людьми совершенно разных профессий, но в начале пути каждого из нас всегда встречает учитель», – подчеркнул Олег Гербер.

Как сообщили в министерстве образования Южного Урала, всего в школы региона в этом году отправились свыше 33 тысяч первоклассников. Всего в Челябинской области работает более 3 400 учебных заведений, где обучаются около 790 тысяч детей и молодежи.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Также 1 сентября, в Челябинской области открылись сразу 5 новых кластеров проекта «Профессионалитет». В челябинском социально-профессиональном колледже «Сфера» будут развивать кластер по легкой промышленности. На базе Магнитогорского технологического колледжа им. В. П. Омельченко начнут реализовывать программы профессионального образования по туризму и сфере услуг. Кластер по металлургической отрасли открыт на базе Каслинского промышленно-гуманитарного техникума, по горнодобывающей — в Миасском геологоразведочном колледже, по машиностроительной — на базе индустриального колледжа Аносова в Златоусте.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Новые образовательные программы, современное оборудование и квалифицированные педагоги — все это позволит добиться максимальной практикоориентированности учебного процесса с первых дней обучения», — отметил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Работа в рамках федерального проекта «Профессионалитет» развернута в Челябинской области с 2022 года. Он реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В 2027 году в регионе откроются еще семь новых кластеров.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Посещая в День знаний Южно-Уральский государственный технический колледж — одно из старейших и крупнейших учреждений среднего профессионального образования региона, Алексей Текслер оценил обновленные лаборатории и мастерские, отметив актуальность развития системы профессионального образования.

«Ребята сразу ориентированы на получение первой профессии. Те навыки, которые они получили, дают им возможность опираться на это как на базу в рамках дальнейшего профессионального роста», — сказал Алексей Текслер.

 

Теги: алексей текслер, 1 сентября, день знаний, школа, первоклассники


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