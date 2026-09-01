Игорь Седов утвердил повестку предстоящего заседания Городской думы Астрахани

Стала известна повестка заседания Городской Думы Астрахани, которое состоится 4 сентября.

Повестку дня заседания утвердил председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов.

Депутатам предстоит рассмотреть в частности вопрос о внесении изменений в решение Думы от 29.11.2007 года за № 146 "Об установлении размеров оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования "Городской округ город Астрахань".

Также будут рассматриваться предложения администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань" о внесении изменений в муниципальную программу о переселении граждан из аварийного жилья в 2023-2027 годах. Еще один пункт повестки - рассмотрение вопросов в разделе "Разное".