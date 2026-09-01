В МФЦ Прикамья заработала услуга по самозапрету на азартные игры

В МФЦ Прикамья заработала услуга по самозапрету на азартные игры, сообщили в пресс-службе "Ъ"

Жители Пермского края могут ограничить себе доступ к ставкам и игорным заведениям через многофункциональные центры "Мои Документы". Новая услуга заработала с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. После подачи заявления о самоограничении оно направляется в "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ).

В течение 12 часов информация о человеке вносится в специальный перечень. После этого легальные букмекерские конторы и тотализаторы не смогут принимать ставки от этого человека, а игорные заведения — допускать его к игре.