03 Сентября 2026
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Происшествия За рубежом
Фото:Накануне.RU

Наводнение в Непале смыло банковские сейфы

В Непале спасатели ищут банковские сейфы, которые унесло недавним наводнением. Вода смыла хранилища как минимум 20 банков с наличными, золотом и драгоценностями, пишет "РГ".

Полиция работает в две смены: ищет пропавших людей и охраняет деньги. Заместитель начальника полиции Аби Нараян Кафле рассказал, что сейфы либо уплыли по реке, либо засыпало толстым слоем ила.

Мародеры действуют быстрее властей - они уже вскрыли один сейф в Верхней Расуве и украли 9,2 млн рупий. Полиция задержала 29 человек за эту кражу. В другом районе стражи порядка успели вовремя найти хранилище Банка сельскохозяйственного развития в Дхунге и спасти там 15 миллионов рупий и ценности на полмиллиарда.

Напомним, трагедия началась 26 августа после прорыва ледника на реке Лхенде-Кхола. Поток воды, грязи и льда накрыл долину. Погибло более тысячи человек в Непале и Китае, а 4,5 тысячи числятся пропавшими без вести, среди них 471 иностранец, включая 12 россиян.

 

 

Теги: сейф, деньги, наводнение


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