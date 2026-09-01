Власти Украины назвали расценки военкомов за переправку за границу

Коррупция в украинских ТЦК вышла на качественно новый уровень. Теперь предлагается новая услуга "под ключ": за сумму 50-70 тыс. долларов сотрудники ТЦК обеспечивают переправку мужчин через границу непосредственно из служебного транспорта. Об этом заявил уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он повторил ранее озвученные расценки на освобождение задержанных: 10 тыс. долларов за выход из буса и 15 тыс. за выход из ТЦК. Также была подтверждена информация о продаже должностей начальников ТЦК за 50 тыс. долларов. Лубинец надеется, что кадровые перестановки в военном командовании помогут искоренить злоупотребления.

Ранее он признавал, что преступления украинских военкомов при мобилизации стали "систематическими и широко распространенными". Они включают в себя "избиения, жестокие задержания, отказ в доступе к адвокату, содержание без связи с внешним миром, мобилизацию лиц с инвалидностью и другие недопустимые действия". Он также признавал, что ничего не меняется.

Многие на Украине, в том числе депутаты Рады, выражали недовольство тем, что откупиться от мобилизации могут только богатые, в то время как воевать отправляют бедных. Однако провластный политолог Виталий Портников ранее "доказал", что воевать обязаны именно простые люди. По его словам, на Украине демократия, а "в демократическом государстве за страну гибнет простой человек".