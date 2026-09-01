01 Сентября 2026
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Образование Свердловская область
Фото организаторов мероприятия

В Верхней Пышме открыли новое здание Екатеринбургской духовной семинарии

Сегодня, 1 сентября 2026 года, в Верхней Пышме состоялась торжественная церемония открытия нового учебно-жилого комплекса Екатеринбургской духовной семинарии. Масштабный объект возведен при поддержке Уральской горно-металлургической компании (УГМК) по благословению главы Екатеринбургской митрополии.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, церемонию открытия нового здания вместе с председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением возглавили полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, вице-губернатор Свердловской области Василий Козлов, а также благотворители и меценаты: генеральный директор УГМК Андрей Козицын, основатель компании "Сима-ленд" Андрей Симановский. В мероприятии приняли участие ректоры ведущих вузов региона, профессорско-преподавательский состав и студенты семинарии.

Открытие нового здания семинарии в Верхней Пышме(2026)|Фото организаторов мероприятия

Церемония открытия в актовом зале началась с общей молитвы. С приветственными словами к учащимся обратились почетные гости, а в завершение встречи первокурсникам были торжественно вручены студенческие билеты.

Почетные гости совершили обход нового здания. Экскурсию для них провел лично митрополит Евгений. Высокопоставленные гости осмотрели библиотечный центр с уникальным собранием старинных фолиантов, посетили кельи – современные жилые комнаты для семинаристов. В жилом блоке, рассчитанном на более чем 160 человек, оборудованы комнаты площадью 15 квадратных метров для проживания двоих семинаристов.

Открытие нового здания семинарии в Верхней Пышме(2026)|Фото организаторов мероприятия

Экскурсия продолжилась в просторном холле учебного заведения, здесь в самом центре размещена скульптура небесной покровительницы наук и образования святой великомученицы Екатерины, а напротив – напутствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла семинаристам: "Главная цель обучения – должным образом подготовить себя для дальнейшего ревностного служения на пользу Церкви Божией, стать способным каждому на своем месте убедительно свидетельствовать о Христе ближним и дальним".

Просторные светлые коридоры и холлы уральской духовной школы украшают галерея портретов патриархов Русской Православной Церкви, картины современного уральского художника Леонарда Гусева, посвященные русским поэтам и писателям, а также полотна на библейские сюжеты, создающие особую атмосферу храма образования и, конечно же, выпускные виньетки – фотографии выпусков ЕДС.

Открытие нового здания семинарии в Верхней Пышме(2026)|Фото организаторов мероприятия

Масштабы нового здания уральской духовной школы впечатляют: общая площадь составляет 14 тысяч квадратных метров. Инфраструктура включает столовую на 151 посадочное место, актовый зал на 222 человека, современную библиотеку с книгохранилищем и просторный спортивный зал площадью свыше 650 квадратных метров. Учебная зона нового корпуса насчитывает 12 классов на 10 и 20 человек, две аудитории на 45 мест, а также восемь аудиторий со специальной шумоизоляцией для занятий церковным пением.

В спортивном зале площадью более 650 квадратных метров для семинаристов созданы все условия для занятий физической культурой и спортом. Современное оборудование зала позволяет воспитанникам играть в волейбол и другие виды спорта. В учебном заведении уже работают секция самбо, которая помогает развить навыки самообороны, укрепить дух и тело, воспитать дисциплину и командный дух, а также шахматное направление, открытое в прошлом году.

Открытие нового здания семинарии в Верхней Пышме(2026)|Фото организаторов мероприятия

На территории семинарии также размещен полноценный медицинский блок с кабинетами терапевта, стоматолога и процедурной. Новое здание полностью адаптировано для людей с инвалидностью. Безопасность учебного заведения обеспечена современными техническими средствами: круглосуточным пожарным, антитеррористическим и пропускным контролем.

"Считаю, что очень знаменательным является соседство этого здания (Семинарии, - ред.) с Музейным комплексом, где собрано всё то, что сделано руками, сердцем, умом нашего народа – эта сила оружия, которая защитила нашу страну. То, что здесь собрана слава русского оружия, а через дорогу построено учреждение, которое будет готовить кадры для Русской Православной Церкви – качественные, добрые, сильные – это говорит о том, что мы смотрим в будущее и наши меценаты понимают, в чём сила. Сила в том, чтобы человек жил с Богом. Сегодня для этого здесь все условия созданы. Я радуюсь и благодарю всех причастных. Благодарю всех меценатов, всех партнёров, всех тех, кто приложил усилия. И хочу выразить надежду на то, что действительно все вместе, не по отдельности, мы сможем собирать, созидать каркас нашей страны, и Россия будет жить добром, Россия будет жить с Богом, созидать и развиваться. В добрый путь, Екатеринбургская духовная семинария, в новом корабле, в новом здании!", - заявил председатель Синодального отдела религиозного образования митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Открытие нового здания семинарии в Верхней Пышме(2026)|Фото организаторов мероприятия

"Сегодня для нас особенно важно сохранять те ценности, которые составляют основу нашей жизни и традиционного уклада: уважение к истории, любовь к Родине, крепкая семья, взаимное уважение и готовность прийти на помощь тому, кто рядом. В этих задачах государство и Русская Православная Церковь действуют вместе, объединяя усилия в духовном воспитании достойных патриотов страны. Екатеринбургская духовная семинария занимает видное место в системе духовного церковного образования России и теперь, с новым зданием, учебное заведение сможет продолжить свою важную работу и выполнять высокую миссию на новом уровне", - отметил уральский полпред Артем Жога.

"Я уверен, что это место станет источником духовных сил для всех нас и, в первую очередь, для тех, кто будет здесь учиться и работать. Здесь будут не просто давать и получать знания, а воспитывать душу. Ведь душа – это то, на чём вообще стоит человек. В семинарии созданы условия для того, чтобы молодые люди, получившие образование, вышли в большую жизнь и понесли свои знания, духовный опыт и служение людям дальше. Я уверен, что как специалисты они будут востребованы не только в Свердловской области, но и по всей стране", - сказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Открытие нового здания семинарии в Верхней Пышме(2026)|Фото организаторов мероприятия

Екатеринбургская духовная семинария занимает третье место среди всех высших духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. Согласно официальному рейтингу Учебного комитета, уральская духовная школа уступает по качеству образования лишь признанным лидерам – Московской и Санкт-Петербургской духовным академиям.

Теги: семинария, здание, открытие, Верхняя Пышма


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