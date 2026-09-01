Абызов не признал вину по второму уголовному делу

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов не признал вину по второму уголовному делу о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК).

"Предъявленное обвинение мне не понятно, в инкриминируемом деянии вину я не признаю", - заявил он в Таганском суде Москвы.

Абызов добавил, что считает обвинение незаконным и необоснованным, передает ТАСС.

По данным следствия, Абызов, пользуясь своим служебным положением, оказал давление на Российскую венчурную компанию для привлечения финансирования в американскую Alion Energy Inc., которая специализировалась на разработках в области робототехники, автоматизации проектирования и строительства солнечных электростанций. В результате РВК был причинен ущерб на 394 млн рублей. Абызову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

В декабре 2023 года Абызов был приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима за создание преступного сообщества и другие преступления. В 2020 году суд постановил взыскать в пользу государства с Абызова 32 млрд рублей. В 2023 году стало известно, что экс-министр выплатил из собственных средств более 20 млрд рублей.