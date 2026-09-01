01 Сентября 2026
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Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атом&quot;

Первокурсники Уральского колледжа технологий и предпринимательства познакомились с опорным работодателем

Первокурсники Уральского колледжа технологий и предпринимательства познакомились с опорным работодателем – холдингом "Атом".

Руководство строительного холдинга "Атом" ежегодно участвует в торжественной линейке Уральского колледжа технологий и предпринимательства 1 сентября. "Атом" – опорный работодатель строительного кластера, созданного в регионе в рамках федерального проекта "Профессионалитет", а колледж – его участник.

Больше двух десятков лет строительный холдинг активно участвует в подготовке молодых кадров для строительной отрасли: вносит вклад в обновление материальной базы колледжа, принимает студентов на производственную практику, организовывает для них экскурсии и кейс-чемпионаты. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга "Атом", после получения диплома у выпускников есть возможность трудоустроиться на строительные и производственные предприятия холдинга.

(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

"Перед нами стоит задача не только дать профессиональное образование, но и трудоустроить вас. Поэтому мы активно развиваем партнерство с предприятиями, которые системно инвестируют свои ресурсы в подготовку кадров, заинтересованы в том, чтобы к ним приходили не только качественно подготовленные, но и замотивированные, увлеченные своим делом молодые специалисты. Сегодня в числе наших индустриальных партнеров – передовые предприятия Свердловской области, в том числе, в рамках федерального проекта "Профессионалитет", - обратился к студентам директор колледжа Николай Доронин.

"Вы встали на путь созидания, чтобы своими руками строить дома, школы, садики – это выбор, достойный уважения. Какие бы гениальные идеи не придумывали архитекторы, без людей, которые могут воплотить их своими руками, они так и останутся всего лишь проектами. А без людей, которые умеют правильно обслуживать построенное здание, эти проекты, к сожалению, не смогут принести пользу людям. В 2026 году специалисты с золотыми руками, современным мышлением – на вес золота. Я уверен, что по окончании колледжа вы будете востребованы в профессии! Мы желаем вам успешной, интересной учебы, и ждем каждого из вас – сначала на практику, а потом на работу!", - отметил первый замдиректора АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Дмитрий Хватов.

Теги: Атом, колледж, линейка, 1 сентября, холдинг


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