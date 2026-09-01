Спрос на международные банковские аккредитивы у российского малого и среднего бизнеса растет

01 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про ситуацию с Wildberries

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Спрос на международные банковские аккредитивы у российского малого и среднего бизнеса растет

По итогам первого полугодия 2026 года количество открытых аккредитивов в этом сегменте выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — такие данные привел на ВЭФ 2026 член правления ВТБ Руслан Еременко.

Рост эксперты связывают с увеличением числа внешнеторговых контрактов и стремлением компаний снизить риски при трансграничных платежах. Так, у ВТБ общий документарный портфель в сегменте МСБ по итогам полугодия увеличился на 15% и превысил 950 млрд рублей. Продажи гарантий и аккредитивов в банке выросли на четверть год к году. Среди клиентов преобладают компании из сферы транспорта, инфраструктурного строительства, торговли и машиностроения.

Отдельный драйвер спроса — развитие торговли с Китаем. Количество аккредитивов, открытых по поручению клиентов сегмента МСБ в рамках внешнеторговых контрактов в 2026 году, увеличилось более чем на 50%, а преобладающей валютой расчетов по таким сделкам стал китайский юань.

деньги купюра банкнота 100 доллар евро юань(2006)|Фото: Накануне.ru

Меняется и сам характер использования инструмента: бизнес все чаще прибегает к аккредитивам не только для расчетов с иностранными контрагентами, но и для финансирования сделок — особенно в отраслях со сложными и долгосрочными контрактами, таких как производство, строительство, машиностроение и агропромышленный комплекс. Речь идет, например, о проектах с поставками оборудования, монтажом и последующим обслуживанием, где сторонам важен поэтапный контроль исполнения обязательств.

«Документарные продукты — надежный инструмент для бизнеса при работе как с российскими, так и с зарубежными партнерами. Мы видим, что по мере расширения сотрудничества российских предпринимателей с Китаем все больше клиентов обращаются за сопровождением не только разовых сделок, но и сложных проектов. Это говорит о том, что бизнес все активнее выстраивает долгосрочные торговые связи со странами АТР и заинтересован в банковских инструментах, которые снижают риски при заключении международных сделок и позволяют финансировать поставки на всех этапах», — отметил Руслан Еременко.

Участники рынка расширяют линейку документарных продуктов для работы с Китаем и другими странами. Например, ВТБ — единственный российский банк с полноценной лицензией на территории материкового Китая — открывает клиентам аккредитивы с финансированием в юанях через филиал в Шанхае. Банк также развивает сопутствующие сервисы для работы с КНР: поиск партнеров из базы китайских поставщиков, организацию расчетов с отслеживанием платежа на каждом этапе, открытие счетов зарубежным контрагентам, сопровождение переговоров, экспертизу контрактов, перевод документов, инструменты защиты от валютного риска, а также кредиты и депозиты в юанях

Теги: втб, международные аккредитивы, мсб, документальный портфель


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети