Спрос на международные банковские аккредитивы у российского малого и среднего бизнеса растет

По итогам первого полугодия 2026 года количество открытых аккредитивов в этом сегменте выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — такие данные привел на ВЭФ 2026 член правления ВТБ Руслан Еременко.

Рост эксперты связывают с увеличением числа внешнеторговых контрактов и стремлением компаний снизить риски при трансграничных платежах. Так, у ВТБ общий документарный портфель в сегменте МСБ по итогам полугодия увеличился на 15% и превысил 950 млрд рублей. Продажи гарантий и аккредитивов в банке выросли на четверть год к году. Среди клиентов преобладают компании из сферы транспорта, инфраструктурного строительства, торговли и машиностроения.

Отдельный драйвер спроса — развитие торговли с Китаем. Количество аккредитивов, открытых по поручению клиентов сегмента МСБ в рамках внешнеторговых контрактов в 2026 году, увеличилось более чем на 50%, а преобладающей валютой расчетов по таким сделкам стал китайский юань.

Меняется и сам характер использования инструмента: бизнес все чаще прибегает к аккредитивам не только для расчетов с иностранными контрагентами, но и для финансирования сделок — особенно в отраслях со сложными и долгосрочными контрактами, таких как производство, строительство, машиностроение и агропромышленный комплекс. Речь идет, например, о проектах с поставками оборудования, монтажом и последующим обслуживанием, где сторонам важен поэтапный контроль исполнения обязательств.

«Документарные продукты — надежный инструмент для бизнеса при работе как с российскими, так и с зарубежными партнерами. Мы видим, что по мере расширения сотрудничества российских предпринимателей с Китаем все больше клиентов обращаются за сопровождением не только разовых сделок, но и сложных проектов. Это говорит о том, что бизнес все активнее выстраивает долгосрочные торговые связи со странами АТР и заинтересован в банковских инструментах, которые снижают риски при заключении международных сделок и позволяют финансировать поставки на всех этапах», — отметил Руслан Еременко.

Участники рынка расширяют линейку документарных продуктов для работы с Китаем и другими странами. Например, ВТБ — единственный российский банк с полноценной лицензией на территории материкового Китая — открывает клиентам аккредитивы с финансированием в юанях через филиал в Шанхае. Банк также развивает сопутствующие сервисы для работы с КНР: поиск партнеров из базы китайских поставщиков, организацию расчетов с отслеживанием платежа на каждом этапе, открытие счетов зарубежным контрагентам, сопровождение переговоров, экспертизу контрактов, перевод документов, инструменты защиты от валютного риска, а также кредиты и депозиты в юанях