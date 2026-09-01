Россиянин устроил бойню на стрельбище и покончил с собой при штурме

В черногорском Даниловграде произошла трагедия: на частном стрельбище Ceska zbrojevka нашли тела трех человек - инструктора и двух его коллег (20 и 24 года). Полиция быстро опознала стрелка по камерам наблюдения, им оказался 30-летний гражданин РФ, пишет "Ъ".

По версии следствия, мужчина убил свою группу после тренировки. Он застрелил сопровождавшего его 67-летнего специалиста, а затем убрал свидетелей. Мужчина забрал оружие убитых и угнал их машину, но вскоре бросил автомобиль и уехал на побережье на такси. Через несколько часов спецназ заблокировал беглеца в лесу у города Герцег-Нови. Во время задержания россиянин открыл огонь по силовикам, а затем покончил с собой.

Случившееся повергло Черногорию в шок. Власти объявили траур и перенесли начало учебного года в Даниловграде. Чиновники пытаются понять причины агрессии человека, который не попадал в поле зрения полиции, хотя часто посещал этот полигон и знал персонал. К расследованию подключилось Агентство национальной безопасности, которое уже запросило информацию о погибшем у зарубежных коллег.

Ранее в школе Канска школьница напала на учителей: пострадали семь человек, пятеро из них - дети. По данным Baza, всех отправили в больницу и отпустили после помощи. Очевидцы рассказали, что металлодетекторы работали, но детей не проверяли.