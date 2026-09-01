Выдача льготных кредитов российским аграриям в ВТБ выросла на 13%

В первом полугодии 2026 года ВТБ увеличил выдачу льготных кредитов сельхозпроизводителям и предприятиям среднего и малого бизнеса на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 72,5 млрд рублей.

Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Портфель банка по государственным программам поддержки агропромышленного комплекса составил 303,2 млрд рублей. Наибольшее число льготных сделок пришлось на Липецкую, Рязанскую, Воронежскую области и Татарстан.

Наиболее востребованной у аграриев остается программа льготного кредитования АПК №1528. По итогам первого полугодия ВТБ предоставил по ней 44,5 млрд рублей компаниям, занимающимся производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства. Еще 23,2 млрд рублей пришлось на производство и переработку продукции мясного и молочного животноводства, 7,8 млрд рублей — на финансирование малых форм хозяйствования.

По словам Еременко, спрос на финансирование особенно возрастает в периоды посевной и уборочной кампаний, когда сельхозпредприятиям требуется больше оборотных средств.