В Салехарде у автовладельца сломалось авто из-за некачественного бензина

В Салехарде водитель заправился на выезде из города и оказался в центре неприятной истории, сообщает "Муксун".

Инцидент произошел 29 августа. Мужчина не стал заезжать на заправку из-за очереди и выбрал другую АЗС на выезде из города. После заправки автомобиль начал троить, а после машина и вовсе заглохла.

Вскрыв топливную систему, владелец обнаружил в баке мутную жидкость с желтым маслянистым осадком на дне. Субстанция не проходила даже через сетку фильтра.

По словам водителя, ему пришлось чистить бак. "Отделался очисткой бака и 2000 рублей за 20 литров этой мутной субстанции", — написал он.

Автовладелец предупреждает других водителей: выбирайте заправки внимательнее и не экономьте время на проверенных сетях.