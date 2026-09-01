СМИ: ФРГ планирует выслать российских дипломатов в ответ на инцидент с дроном

Берлин планирует выслать из Германии российских дипломатов и изучает возможность закрытия генконсульства РФ в Бонне, сообщает Der Spiegel.

Поводом для подобных мер источники издания называют инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Также сообщается, что не исключено закрытие Русского дома в Берлине.

5 августа в аэропорту Лейпцига/Галле был найден дрон со взрывчаткой на стоянке украинских транспортных самолетов. СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует возложить ответственность за инцидент на Россию и объявить о масштабных ответных мерах. Предполагается, что они будут представлять собой комбинацию из новых санкций Евросоюза и самостоятельных действий ФРГ.