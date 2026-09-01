В Институте отраслевого питания заявили о нездоровой пище в школе

Школьные столовые экономят на здоровье детей: вместо полноценного питания ученики часто получают избыток сахара и "пустых" углеводов. Так считает директор Института отраслевого питания Владимир Чернигов.

По его оценке, в каждом четвертом школьном меню норма сахара превышена почти в 2,5 раза, а в 80% меню вообще нет молочных продуктов. Вместо дорогого животного белка и жиров в тарелки детям все чаще кладут дешевые растительные заменители и мучные изделия. Хотя на бесплатное питание в школах ежегодно выделяются колоссальные средства (порядка 80 млрд рублей из федерального бюджета плюс региональные дотации), проблема питания так и не решена.

Другая проблема в том, что закон не регламентирует конкретный набор продуктов. Ориентируясь лишь на старые нормы Минздрава по номе белков, жиров и углеводов, организаторы питания выбирают путь наименьшего сопротивления - дают макароны и булки вместо овощей и рыбы.

Специалисты бьют тревогу. Директор Института социальной политики Лилия Овчарова предупреждает, что это создает почву для ожирения, которое у детей диагностируют все чаще и которое "запускает" другие тяжелые болезни, например сердца и печени. И нужно строже контролировать состав школьных обедов. Правда, об этом эксперты говорят регулярно, но пока мало что меняется.