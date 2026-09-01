Свыше 256 тысяч школьников сегодня сели за парты в Тюменской области

Свыше 256 тысяч школьников сегодня сели за парты в Тюменской области, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Особенным 1 сентября выдалось для учеников новых школ в Тюмени: в микрорайонах Березняковском и Ямальском-1, по улице Красных Зорь и в Тюменском округе в посёлке Винзили. Эти учебные заведения впервые распахнули свои двери для детей.

При их строительстве учтены самые передовые стандарты. Современные, светлые, комфортные образовательные центры, где есть всё, чтобы отлично учиться и гармонично развиваться.

"Пожелал ребятам не бояться трудностей и помнить: любые вершины покоряются тем, кто верит в себя и упорно идёт к цели. Всех школьников, их родителей и педагогов – с праздником!" - заявил глава региона.

Также Александр Моор второй год подряд 1 сентября провел встречу с первокурсниками тюменских вузов.

"Для меня большая ценность – быть рядом в такой важный момент для ребят, услышать их ожидания, поделиться мыслями, поддержать в начале большого пути. По традиции сделали совместное фото – пусть оно будет для молодых людей напоминанием, что регион их поддерживает и верит в их успехи. Кстати, студенты, с которыми мы встречались в прошлом году, успешно продолжают учёбу и активно участвуют в творческой жизни своих вузов – реализуют проекты, выступают на конкурсах, запускают инициативы. Это еще раз подтверждает: энергия и талант – главная движущая сила нашего региона. От всей души желаю всем студентам плодотворного, интересного и богатого на достижения учебного года!" - обратился Моор к первокурсникам.