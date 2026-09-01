В "Екатеринбург-Сити" открылось новое здание гимназии №212

1 сентября 2026 года в квартале "Екатеринбург-Сити" открылось новое здание гимназии №212 для учащихся 5-11 классов.

Как сообщили Накануне.RU в гимназии, новый пятиэтажный корпус, рассчитанный на 280 учеников, стал современным образовательным пространством со стеклянными фасадами, панорамными окнами и классами-трансформерами. Открытие нового корпуса изменило и формат работы действующего здания гимназии №212 на ул. Короленко, 11. Теперь оно становится полноценной, автономной площадкой для начального образования – здесь продолжают обучение учащиеся 1-4 классов.

Таким образом, у гимназии сформировалась единая образовательная система: начальная школа остается на привычной площадке, а следующей ступенью обучения для выпускников начальной школы станет переход в новый технологичный кампус в "Екатеринбург-Сити", построенный "УГМК-Застройщик". Такой подход является закономерным этапом роста проекта, который обеспечивает бесшовную преемственность знаний между младшей и старшей школой.

Гимназия имеет государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности, что гарантирует соответствие всем федеральным стандартам и требованиям безопасности. Небольшие классы по 12-16 человек позволяют педагогам обеспечить индивидуальный подход в обучении, воспитании и развитии детей. Учебная программа включает углублённую подготовку по математике и английскому языку. Методическую помощь по математике оказывает Институт системно-деятельностной педагогики Л.Г. Петерсон (Москва) – автора лучшего в России учебника по математике.

Формат полного дня позволяет разумно распределить нагрузку ребёнка, сочетая учёбу с развивающими занятиями и временем для отдыха: после уроков можно выбрать настольный теннис, роуп-скиппинг (прыжки через скакалку с выполнением трюков), занятия в театральной или танцевальной студиях, шахматный клуб или дополнительные занятия по английскому, французскому и китайскому языкам. А можно под присмотром профессиональных педагогов сделать домашнее задание. В середине дня в графике каждого класса предусмотрена обязательная 40-минутная прогулка на свежем воздухе.

В новом учебном году появятся занятия по робототехнике и естествознанию, работа в АРТлаборатории и конструкторском центре CUBORO. С 2020 года начальная школа гимназии 212 является площадкой для проведения всероссийских олимпиад: "Изумруд. Дебют" УрФУ, "Наше наследие", "Дважды два". Учащиеся начальных классов на занятиях готовятся к олимпиадам разного уровня и завоёвывают места победителей и призёров. Как площадка Института гимназия удостоена почетной награды "Знак качества" за выдающиеся достижения в реализации деятельностного метода обучения и высокий профессионализм.

Для поддержания сил учащихся в гимназии разработано сбалансированное трёхразовое горячее питание. Предусмотрено особое меню для аллергиков и детей на безглютеновой диете. За здоровьем следят школьный врач и медсестра. Психолог помогает детям адаптироваться к школьной среде, выстраивать коммуникацию со сверстниками и учителями. Логопед проводит диагностику речевого развития, корректирует звукопроизношение, развивает фонематический слух и обогащает словарный запас учеников.

Новый корпус гимназии №212 расположен по адресу ул. Октябрьской революции, 50. Экстерьер здания выполнен в стиле неохай-тек с элементами параметризма, что делает его органичной частью архитектурного ансамбля "Екатеринбург-Сити".

В школе создан уникальный для Свердловской области многосветный атриум, пронизывающий все пять этажей здания. Точкой притяжения здесь станет амфитеатр с большим экраном и профессиональным сценическим светом, который превратит пространство в площадку для лекций, выступлений и совместных мероприятий.

Классы-трансформеры позволяют гибко менять конфигурацию под разные задачи урока. Для всестороннего развития учеников здесь предусмотрены лаборатории для занятий по робототехнике и 3D-моделированию, изостудия, танцевальный зал и театральная студия. Особое внимание уделено не только учебе, но и отдыху. В рекреационных зонах созданы лаунж-пространства с диванами, лежаками и подвесными коконами для уединения. Для активного досуга установлены столы для настольного тенниса.

Новое здание будет работать еще и как центр дополнительного образования. На базе гимназии дети смогут изучать иностранные языки, изобразительное искусство, музыку и многое другое. При этом действующее здание гимназии №212 продолжает свою работу, функционируя как начальная школа.

Новое здание гимназии органично впишется в облик делового квартала "Екатеринбург-Сити", который сегодня объединяет такие знаковые объекты, как небоскрёб "Башня Исеть", деловой дом "Демидов", отель "Хаятт Ридженси" и гастромолл "Главный". В дополнение к этому "УГМК-Застройщик" продолжает работу над другими объектами – двумя бизнес-центрами "Башней А" и "Башней Б". Ведутся работы по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения – Дома ювелира Ивана Афиногенова. Здесь же в Сити появится центральная событийная площадь, которая будет сочетать функции классической прогулочной зоны и площадки для проведения фестивалей, праздников, гастрономических мероприятий и концертов.

"Здорово, когда новый учебный год для школьников начинается с новоселья. Уверен, что это всегда мотивирует, заряжает и настраивает на нужный лад. Мы уделяем большое внимание модернизации инфраструктуры образования. Продолжаем строить школы, ремонтируем учреждения, чтобы у всех ребят независимо от места проживания были равные возможности. Школа – это значимый этап в жизни каждого человека, и мы делаем все, чтобы он был комфортным и интересным. Желаю юным уральцам уверенно идти к своим целям, не бояться ошибок, но делать из них верные выводы. Всем отличного учебного года!", - напутствовал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Система образования Екатеринбурга является одной из лучших в нашей стране, и новая гимназия 212 достойно дополнит её. Это современное высокотехнологичное пространство, где обстановка способствует тому, чтобы ученики мыслили масштабно. Желаю ребятам уверенно двигаться по пути знаний. В добрый путь!", - отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Здесь есть все для успешного начала учебного года – получилось достойное образовательное учреждение. Уже сегодня ребята приступят к занятиям в новых классах, современных помещениях. Это стало возможным благодаря труду строителей, проектировщиков и всех, кто вложил в этот проект свои силы, душу и сердце. Отдельные слова благодарности губернатору области и администрации города – без их поддержки этот проект мог бы не состояться. Но самое главное – здесь есть дружный педагогический коллектив во главе с директором и замечательные ученики. Теперь наша общая задача – сделать все, чтобы педагоги могли сосредоточиться на своей главной работе – обучении и воспитании детей", - рассказал председатель Управляющего совета ЧОУ "Гимназия №212" Андрей Козицын.

"Дорогие учащиеся, уважаемые коллеги, родители и почетные гости! От всей души поздравляю вас с Днем знаний! Начало этого учебного года для гимназии №212 и всего Екатеринбурга – можно сказать, историческое событие. Для нас построено новое, ультрасовременное здание, открывающее новые горизонты и уникальные возможности для обучения наших детей. Мы обещаем, что гимназия №212 станет яркой жемчужиной в системе образования города Екатеринбурга и всей Свердловской области", - отметил директор гимназии Андрей Мартьянов.

"Мы поставили перед собой амбициозную цель создать учебное заведение, которое станет образцом школы будущего, гармонично вписанной в исторический контекст центра города и современных зданий "Екатеринбург-Сити". Благодаря тесному сотрудничеству с Управлением госэкспертизы Свердловской области нам удалось воплотить интересные и смелые решения, которые совсем скоро смогут оценить преподаватели и ученики", - рассказал генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.