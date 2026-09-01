40 кг нефрита для "аквариума": в Новосибирске задержали иностранца перед рейсом в Дубай

Таможенники поймали иностранца в новосибирском аэропорту Толмачево с 40 килограммами нефрита. Мужчина шел через зеленый коридор, но инспекторы остановили его и нашли в багаже 29 камней, сообщили в пресс-службе ФТС.

Пассажир рассказал, что вез камни для офисного аквариума и не знал о правилах провоза. Экспертиза показала, что это необработанный нефрит.

Теперь мужчине грозит штраф по статье КоАП за нарушение таможенных правил. Камни могут конфисковать. В таможне напомнили, что физлицам запрещено вывозить такой камень для личных нужд без специального разрешения.

Ранее в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге таможенники задержали супружескую пару, которая пыталась незаконно ввезти драгоценности на 2,6 миллиона рублей. Муж и жена прилетели из Пхукета и прошли через зеленый коридор, но при досмотре у них нашли кольца с сапфирами, гранатами и турмалинами.