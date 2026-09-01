В Ленобласти проверяют массовые сообщения о минировании детсадов и школ

В Ленинградской области проверят школы и социальные объекты из-за сообщений об угрозе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Противник пытается совершить информационную террористическую атаку на наш регион, отправив сообщения о минировании в десяток детских садов, школ, больниц и других социальных объектов", - написал губернатор в Telegram-канале.

Дрозденко заявил, что силовые ведомства проводят дополнительные мероприятия по проверке безопасности. "Не реагировать нельзя, хотя мы понимаем замысел противника - сорвать первое сентября, испортить детям и взрослым праздник, а может быть и посеять панику", - отметил глава региона.