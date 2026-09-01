Швейцария остановила восемь проектов лекарств после гибели трех пациентов на испытаниях

Швейцарская компания Novartis остановила восемь испытаний лекарств после гибели трех пациентов, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Компания проверяет новую технологию лечения аутоиммунных болезней. Врачи забирали у больных дефектные иммунные клетки, меняли их в лаборатории и возвращали обратно. У троих человек это вызвало тяжелую реакцию, которая привела к смерти.

Теперь Novartis проводит внутреннее расследование с привлечением независимых экспертов.

Сообщалось, что Минздрав расширяет программу проверки новорожденных: с 2027 года врачи начнут тестировать младенцев на миодистрофию Дюшенна и еще пять тяжелых наследственных болезней.