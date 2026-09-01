В ЦБ ожидают, что ситуация на топливном рынке станет предсказуемой в октябре

Банк России полагает, что ситуация на топливном рынке станет более понятной и предсказуемой к октябрю. Об этом заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

По его словам, более ясное понимание наступит после октябрьского заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.

"Сейчас делать какие-то выводы преждевременно", – сказал Тремасов на Восточном экономическом форуме. Его слова приводит ТАСС.

К концу лета 2026 года Россию накрыла вторая за сезон волна топливного кризиса. Если первая фаза пришлась на июнь-июль, когда ситуацию удалось стабилизировать введением запрета на экспорт топлива, то к середине августа дефицит вернулся.

Накануне вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Он поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях.