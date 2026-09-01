Депутат Смолин: Многие школьники, не прошедшие в колледж, пополнили списки "беспризорных"

В российских колледжах в этом году аншлаг - было подано 3,8 млн заявлений, что на 13,5% больше, чем годом ранее. Но обратной стороной этого стало то, что ссузы подняли проходные баллы и стоимость обучения. В итоге многие подростки, не принятые в 10 класс или сами решившие идти в колледж, не смогли туда поступить из-за низких оценок или нехватки денег, и пополнили списки "беспризорных". Так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Печально известный отбор в старшие классы с введением "профильного обучения" усугубляет ситуацию, уверен депутат. Школы, ссылаясь на ФГОС, ввели жесткие критерии, оставив "за бортом" многих подростков. Школы хотят видеть там только сильных школьников, так как нужны высокие показатели. А эксперимент властей по упрощенному приему в колледжи не решил проблему, так как на местах ввели свои ограничения, и благие намерения обернулись проблемой.

"Считаю, что "эксперимент" Минобрнауки ограничивает права детей на обучение, уже есть пострадавшие", - заявил Смолин.

Власти всячески популяризируют среднее специальное образование после 9 класса, но бюджетных мест на всех не хватает. А около 40% из тех, кому все-таки повезло поступить в учреждение СПО и закончить его, все равно не могут устроиться на работу по специальности.