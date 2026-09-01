В Ямало-Ненецком автономном округе продолжается снижение числа природных пожаров

В Ямало-Ненецком автономном округе продолжается снижение числа природных пожаров. По данным департамента гражданской защиты ЯНАО, на утро 1 сентября в регионе действуют 45 возгораний — накануне их было 53, передает корреспондент Накануне.RU.

За прошедшие сутки ликвидировано восемь природных пожаров на площади 19 662 гектара. Оставшиеся очаги зафиксированы в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском и Шурышкарском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 282 574 гектара.

В тушении участвуют 987 специалистов и вертолёты Ми-8 с водосливными устройствами. С начала пожароопасного сезона 2026 года в округе зарегистрировано 887 природных пожаров, огонь прошёл по территории 757 909 гектаров. Снижение числа активных возгораний, как отмечают в ведомстве, продолжается благодаря усилиям всех задействованных служб и установившейся погоде.