ШОС утвердила Бишкекскую декларацию: главные тезисы документа

Лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества утвердили итоговую декларацию саммита. В документе страны выступили против вмешательства в дела друг друга и односторонних санкций.

Участники встречи поддержали реформу мировой финансовой системы, чтобы развивающиеся страны получили больше веса в МВФ и Всемирном банке. При этом ШОС подчеркнула, что не является военным блоком и не направлена против других государств.

В тексте отдельно отметили ситуацию на Ближнем Востоке - лидеры выразили поддержку суверенитету Ирана и призвали решать конфликты только дипломатическим путем. Также страны осудили терроризм во всех формах и выступили за сохранение космоса свободным от оружия.