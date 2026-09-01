Оперштаб Кубани опроверг информацию об ограничениях на выезд мужчин

Распространяемый в соцсетях документ об ограничении выезда мужчин из Краснодарского края и усилении контроля за мобилизационной готовностью в регионе является фейком, заявили в оперштабе Кубани.

"Данная директива - очередная подделка, составленная с многочисленными ошибками и нарушением правил делопроизводства. Никаких подобных документов губернатор Краснодарского края не подписывал", - говорится в сообщении.

В августе власти Тамбовской области назвали фейком видео, в котором от имени главы региона Евгения Первышова говорится о подготовке ко всеобщей мобилизации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "информационными утками" слухи о грядущей мобилизации в России. По его словам, их распространяет киевский режим, чтобы "раскачать ситуацию" в стране.