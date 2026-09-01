Свердловчанин вошел в десятку финалистов кибертурнира «Битва за Москву»

01 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про ситуацию с Wildberries

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Свердловчанин вошел в десятку финалистов кибертурнира «Битва за Москву»

Завершился отборочный этап киберспортивного турнира «Битва за Москву», приуроченного к годовщине одного из ключевых событий Великой Отечественной войны. Состязание по онлайн-игре «Мир танков» организовано платформой «Игры Ростелеком», партией «Единая Россия», студией «Леста» и Музеем Победы, сообщили в пресс-службе компании "Ростелеком".

В онлайн-отборе приняли участие более 230 тысяч человек. Весь август они сражались в режиме «Случайный бой» — каждый играл сам за себя. Десять игроков с лучшими результатами вышли в финал. Среди них — жители Москвы, Волгограда, Кемерова, Перми, Первоуральска, Подольска и Горловки (ДНР).

(2026)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Решающие битвы пройдут 6 сентября 2026 года в Москве, на площадке Музея Победы на Поклонной горе. Главные сражения пройдут в командном режиме «Атака/оборона» на карте «Битва за Москву». Перед финалом состоится жеребьевка, которая разделит игроков на две команды по пять человек в каждой.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома» подчеркнул: «Кибертурнир “Битва за Москву” стал крупнейшим в истории онлайн-игры “Мир танков” по количеству зарегистрированных участников. Такой интерес подтвердил востребованность форматов, где современные технологии служат сохранению исторической памяти. Благодарим партнеров за эффективное взаимодействие в организации этого значимого события. Желаем финалистам честной борьбы, сосредоточенности и удачи».

Все участники турнира, сыгравшие в рамках отборочного этапа не менее 15 боев, получат гарантированные призы от платформы «Игры Ростелеком» и студии «Леста». Общий призовой фонд турнира составит 3,8 млн единиц игрового золота.

Подготовиться к финалу и прокачать свой аккаунт в «Мире танков» можно на платформе «Игры Ростелеком», где представлены выгодные предложения на премиум-аккаунты, игровое золото и предметы из популярной онлайн-игры.

«Игры Ростелеком» – онлайн-платформа, объединившая отечественный игровой маркетплейс и лаунчер. С начала 2026 года общее количество ее пользователей превысило 1,5 млн человек. На данный момент на игровой платформе «Ростелекома» представлено свыше 7 тыс. предложений, а лаунчер «Игры Ростелеком» был установлен более 50 тысяч раз.

 

Теги: игры ростелеком, битва за москву, кибертурнир, финалисты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети