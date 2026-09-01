Свердловчанин вошел в десятку финалистов кибертурнира «Битва за Москву»

Завершился отборочный этап киберспортивного турнира «Битва за Москву», приуроченного к годовщине одного из ключевых событий Великой Отечественной войны. Состязание по онлайн-игре «Мир танков» организовано платформой «Игры Ростелеком», партией «Единая Россия», студией «Леста» и Музеем Победы, сообщили в пресс-службе компании "Ростелеком".

В онлайн-отборе приняли участие более 230 тысяч человек. Весь август они сражались в режиме «Случайный бой» — каждый играл сам за себя. Десять игроков с лучшими результатами вышли в финал. Среди них — жители Москвы, Волгограда, Кемерова, Перми, Первоуральска, Подольска и Горловки (ДНР).

Решающие битвы пройдут 6 сентября 2026 года в Москве, на площадке Музея Победы на Поклонной горе. Главные сражения пройдут в командном режиме «Атака/оборона» на карте «Битва за Москву». Перед финалом состоится жеребьевка, которая разделит игроков на две команды по пять человек в каждой.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома» подчеркнул: «Кибертурнир “Битва за Москву” стал крупнейшим в истории онлайн-игры “Мир танков” по количеству зарегистрированных участников. Такой интерес подтвердил востребованность форматов, где современные технологии служат сохранению исторической памяти. Благодарим партнеров за эффективное взаимодействие в организации этого значимого события. Желаем финалистам честной борьбы, сосредоточенности и удачи».

Все участники турнира, сыгравшие в рамках отборочного этапа не менее 15 боев, получат гарантированные призы от платформы «Игры Ростелеком» и студии «Леста». Общий призовой фонд турнира составит 3,8 млн единиц игрового золота.

Подготовиться к финалу и прокачать свой аккаунт в «Мире танков» можно на платформе «Игры Ростелеком», где представлены выгодные предложения на премиум-аккаунты, игровое золото и предметы из популярной онлайн-игры.

«Игры Ростелеком» – онлайн-платформа, объединившая отечественный игровой маркетплейс и лаунчер. С начала 2026 года общее количество ее пользователей превысило 1,5 млн человек. На данный момент на игровой платформе «Ростелекома» представлено свыше 7 тыс. предложений, а лаунчер «Игры Ростелеком» был установлен более 50 тысяч раз.